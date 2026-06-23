НБУ вимагає відставки гендиректора «Укрпошти» Смілянського впродовж п’яти днів

Національний банк України визнав генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, повідомила пресслужба регулятора 23 червня.

«Упродовж п’яти робочих днів уповноважений орган АТ «Укрпошта» має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ «Укрпошта», а надалі упродовж двох місяців – призначити нового керівника», – йдеться в повідомленні.

Рішення ухвалив комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури. Фахівці аналізували результати наглядових дій НБУ щодо «Укрпошти» у 2023–2026 роках.

За цей період НБУ кілька разів застосовував до компанії штрафи та письмові застереження через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також недоліки в управлінні ризиками та внутрішньому контролі.

У НБУ дійшли висновку, що Смілянський не має «достатнього рівня знань вимог законодавства, розуміння та досвіду належного застосування вимог чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов’язків».

Пізніше, реагуючи на заяву НБУ, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розкритикував її і назвав цей крок «зведенням рахунків».

У березні 2026 року, коментуючи рішення НБУ про заборону стоврення «Укрпошта Банку», Смілянський назвав це «тиском на компанію... та порушенням базових принципів корпоративного управління».