У Києві затримали чоловіка, причетного до вибуху на «Укрпошті» – поліція

Поліція Києва зранку 31 жовтня повідомила про затримання чоловіка, якого називає причетним до вибуху на «Укрпошті» в Солом’янському районі столиці.

«Під час огляду місця події слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції виявили рештки снаряду. Оперативники встановили відправника посилки – 40-річного мешканця міста Тернопіль. Правоохоронці спільно з митниками виявили в сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.

Поліцейські Києва у співпраці з поліцією Тернополя затримали 40-річного чоловіка за місцем мешкання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку в його квартирі було вилучено ще десяток боєприпасів», – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів, зробивши на них гравіювання, та відправив через поштові відправлення.

Слідчі поліції Києва розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Коментарів затриманого або його захисту наразі немає.

Вибух посилки в Києві стався під час митного контролю, повідомила Державна митна служба 30 жовтня. Відомство уточнює, що це сталося на митному посту «Укрпошта» Київської митниці під час контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України. Розірвався невідомий предмет, який був вкладенням у посилці. Постраждалі – двоє працівників митниці та троє працівників «Укрпошти».