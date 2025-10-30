Держмитниця прокоментувала вибух на сортувальному центрі «Укрпошти»

Вибух посилки в Києві стався під час митного контролю, повідомляє Державна митна служба 30 жовтня.

Відомство уточнює, що це сталося на митному посту «Укрпошта» Київської митниці під час контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України. Розірвався невідомий предмет, який був вкладенням у посилці.

Постраждалі – двоє працівників митниці та троє працівників «Укрпошти». Всі вони отримали медичну допомогу. Екстрені служби закінчили працювати, тривають слідчі дії.





«Оформлення відправлень у цій зоні тимчасово призупинено, робота буде відновлена у найкоротші терміни з урахуванням безпекової ситуації. Оформлення імпорту відбувається в штатному режимі», – повідомляє митниця.

Служба додає, що особу відправника визначили, виявили ще одне поштове відправлення від нього з підозрілим вкладенням. Всі відправлення від цього відправника ідентифікували, їх митне оформлення призупинене.

Про виявлення ще однієї посилки із небезпечним вмістом на на сортувальному центрі «Укрпошти» в Києі повідомляв також керівник поштового оператора Ігор Смілянський.

Раніше сьогодні поліція Києва повідомила, що у Солом’янському районі на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок, постраждали п’ятеро людей.



