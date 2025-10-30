Доступність посилання

У Києві у приміщенні пошти стався вибух, є постраждалі – поліція

За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі під час огляду однієї з посилок
У Солом’янському районі Києва у приміщенні пошти стався вибух, є постраждалі, повідомляє у телеграмі пресслужба поліції столиці.

За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок – постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики.

Міський голова Віталій Кличко уточнив, що медики госпіталізували пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень «Укрпошти».

