У Києві на сортувальному центрі «Укрпошти» вилучили ще одну посилку із небезпечним вмістом – Смілянський

У Києві на сортувальному центрі «Укрпошти» вилучили ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом, повідомив керівник поштового оператора Ігор Смілянський.

«На одному з наших сортувальних центрів у Києві стався вибух. Інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. Завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом», – написав він у телеграмі.



За його словами, система контролю спрацювала, але п’ятеро співробітників «Укрпошти» зазнали поранень.

Раніше сьогодні поліція Києва повідомила, що у Солом’янському районі на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок, постраждали п’ятеро людей.



