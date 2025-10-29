Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

ДСНС: на місці вибуху в Хмельницькому завершили розбір завалів, причину вибуху встановлюють

Служба звітує про залучення 100 рятувальників та 24 одиниць техніки для робіт
Служба звітує про залучення 100 рятувальників та 24 одиниць техніки для робіт

Рятувальники завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці в Хмельницькому, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 29 жовтня.

«На жаль, загинули дві людини – жінка 1973 р.н. та чоловік 1983 р.н. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Унаслідок події зруйновані 9 квартир, ще 15 пошкоджені», – йдеться в повідомленні.

Служба звітує про залучення 100 рятувальників та 24 одиниць техніки для робіт, у тому числі відділення рятувальників-верхолазів та відділення спецпризначення «Дельта».

Читайте також: Синєгубов: російські війська вдарили по цивільному підприємстві в Чугуєві

«Причину вибуху встановлюють правоохоронці», – додає ДСНС.

Напередодні Національна поліція в Хмельницькій області повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення вимог пожежної або техногенної безпеки через вибух у будинку в обласному центрі. Попередньою версією є вибух побутового газу.

Увечері 28 жовтня в ДСНС повідомили, що через вибух у Хмельницькому постраждали п’ятеро людей, в тому числі одна дитина.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG