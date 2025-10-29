ДСНС: на місці вибуху в Хмельницькому завершили розбір завалів, причину вибуху встановлюють

Рятувальники завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці в Хмельницькому, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 29 жовтня.

«На жаль, загинули дві людини – жінка 1973 р.н. та чоловік 1983 р.н. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Унаслідок події зруйновані 9 квартир, ще 15 пошкоджені», – йдеться в повідомленні.

Служба звітує про залучення 100 рятувальників та 24 одиниць техніки для робіт, у тому числі відділення рятувальників-верхолазів та відділення спецпризначення «Дельта».

«Причину вибуху встановлюють правоохоронці», – додає ДСНС.

Напередодні Національна поліція в Хмельницькій області повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення вимог пожежної або техногенної безпеки через вибух у будинку в обласному центрі. Попередньою версією є вибух побутового газу.

Увечері 28 жовтня в ДСНС повідомили, що через вибух у Хмельницькому постраждали п’ятеро людей, в тому числі одна дитина.



