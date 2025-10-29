Під завалами будинку в Хмельницькому знайшли тіла двох людей – ОВА

Тіла двох людей знайшли під завалами будинку в Хмельницькому, де 28 жовтня стався вибух, повідомивголова ОВА Сергій Тюрін.

«Внаслідок вибуху в будинку по вулиці Тернопільська під завалами виявлено тіла двох загиблих.

О 02:24 виявлено тіло громадянки 1973 року народження.

О 05:12 виявлено тіло громадянина 1983 року народження.

Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Встановлюються також і причини вибуху», – написав чиновник.

Увечері 28 жовтня в ДСНС повідомили, що через вибух постраждали п’ятеро людей, в тому числі одна дитина. Частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені.