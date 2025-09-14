У Мадриді стався вибух газу: пошкоджений будинок, понад 20 постраждалих

У Мадриді 13 вересня стався вибух газу в одному з приміщень району Пуенте-де-Вальєкас. Постраждали щонайменше 25 людей, троє із них перебувають у тяжкому стані.

Інцидент трапився близько 15:00 на вулиці Мануель Марото. Вибух зруйнував частину під’їзду житлового будинку та стіну сусіднього бару. Через ризик обвалу будівлю, в котрій мешкали 11 сімей, евакуювали. За попередньою версією, причиною став витік газу.

Очевидці розповіли, що ударна хвиля розкидала меблі та уламки на вулиці, пошкодила автомобіль, який проїжджав повз. У барі відвідувачі одразу кинулися допомагати постраждалим.

На місце прибули 18 підрозділів пожежників, зокрема кінологічна команда, а також поліція з безпілотниками. Рятувальники розбирають завали вручну через нестійкість конструкції.

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Альмейда висловив підтримку постраждалим і запевнив, що «влада контролює ситуацію».