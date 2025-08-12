Іспанія: пожежники локалізувати лісову пожежу поблизу Мадрида, загинула людина

Пожежники локалізувати лісову пожежу поблизу столиці Іспанії Мадрида, в районі Трес-Кантос, внаслідок якої загинула одна людина та було евакуйовано 180 людей, повідомила у вівторок регіональна влада.



Сприятливі умови дозволили локалізувати пожежу, йдеться у заяві громади Мадриду.



Чоловік, якого доставили гелікоптером до лікарні Ла-Пас після опіків 98% тіла, пізніше помер, повідомила громада Мадрид.



Вчені зазначають, що спекотніше та сухіше літо в Середземномор’ї створює високий ризик лісових пожеж.