Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Іспанія: пожежники локалізувати лісову пожежу поблизу Мадрида, загинула людина

Чоловік, якого доставили гелікоптером до лікарні Ла-Пас після опіків 98% тіла, пізніше помер. Фото архівне
Чоловік, якого доставили гелікоптером до лікарні Ла-Пас після опіків 98% тіла, пізніше помер. Фото архівне

Пожежники локалізувати лісову пожежу поблизу столиці Іспанії Мадрида, в районі Трес-Кантос, внаслідок якої загинула одна людина та було евакуйовано 180 людей, повідомила у вівторок регіональна влада.

Сприятливі умови дозволили локалізувати пожежу, йдеться у заяві громади Мадриду.

Чоловік, якого доставили гелікоптером до лікарні Ла-Пас після опіків 98% тіла, пізніше помер, повідомила громада Мадрид.


Вчені зазначають, що спекотніше та сухіше літо в Середземномор’ї створює високий ризик лісових пожеж.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG