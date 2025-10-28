Хмельницький: через вибух у багатоповерхівці є постраждалі, ймовірно, людина під завалами – ДСНС

У багатоповерховому будинку в Хмельницькому стався вибух, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, постраждали п’ятеро людей, в тому числі одна дитина.

«Частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені. Попередньо, під завалами може перебувати людина», – йдеться в повідомленні.

Як додає служба, на місці працюють екстрені служби: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Працює «Пункт незламності» та пункт для надання психологічної допомоги.

ДСНС зазначає, що обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби.

Національна поліція Хмельниччини повідомляє, що вибух пролунав на вулиці Тернопільській близько 15 години.

«Наразі триває розбір завалів. Співробітники міської ради визначають потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку», – додає поліція.

За попередньою інформацією поліції від ДСНС, стався вибух побутового газу.