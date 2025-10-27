Херсонщина: військові РФ атакували цивільне авто, двоє поранених

Російські війська вдарили по автомобілю в Херсонській області, повідомила обласна військова адміністрація 27 жовтня.

За даними ОВА, армія РФ скинула вибухівку на автівку в селі Інгулець.

«Постраждали двоє людей. 64-річний чоловік та 61-річна жінка дістали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії», – йдеться в повідомленні.

Поранених у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.





За даними голови Херсонської області Олександра Прокудіна, напередодні через атаки на область постраждала одна людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



