Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Херсонщина: військові РФ атакували цивільне авто, двоє поранених

Ілюстраційне фото. Автомобіль, знищений російськими дронами, Херсонщина, липень 2025 року
Ілюстраційне фото. Автомобіль, знищений російськими дронами, Херсонщина, липень 2025 року

Російські війська вдарили по автомобілю в Херсонській області, повідомила обласна військова адміністрація 27 жовтня.

За даними ОВА, армія РФ скинула вибухівку на автівку в селі Інгулець.

«Постраждали двоє людей. 64-річний чоловік та 61-річна жінка дістали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії», – йдеться в повідомленні.

Поранених у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.


За даними голови Херсонської області Олександра Прокудіна, напередодні через атаки на область постраждала одна людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG