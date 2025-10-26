Армія РФ вдарила по вантажівці на Сумщині, постраждав водій – влада

Російські військові атакували вантажний автомобіль на околиці Білопільської громади, йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

«Унаслідок удару постраждав 36-річний чоловік, який віз продукти до міста. Медики надали допомогу на місці – госпіталізація не знадобилася», – зазначили у відомстві.

Крім того, в ОВА уточнили, що армія РФ свідомо б’є по цивільному транспорту – по людях, які просто виконують свою роботу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



