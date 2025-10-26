Доступність посилання

Армія РФ вдарила по вантажівці на Сумщині, постраждав водій – влада

Рятувальники ДСНС гасять пожежу після російського удару по Одещині, архівне фото
Рятувальники ДСНС гасять пожежу після російського удару по Одещині, архівне фото

Російські військові атакували вантажний автомобіль на околиці Білопільської громади, йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

«Унаслідок удару постраждав 36-річний чоловік, який віз продукти до міста. Медики надали допомогу на місці – госпіталізація не знадобилася», – зазначили у відомстві.

Крім того, в ОВА уточнили, що армія РФ свідомо б’є по цивільному транспорту – по людях, які просто виконують свою роботу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


