Міжнародні резерви України за підсумками травня скоротилися на 7% – Нацбанк

Упродовж травня міжнародні резерви України скоротилися на сім відсотків, повідомила пресслужба Національгого банку.

Станом на 1 червня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 100,7 млн дол, вказує регулятор.

Скорочення пов’язане насамперед з продажем валюти на міжбанківському валютному ринку.

«У травні НБУ продав 3 410,6 млн дол. США й викупив до резервів – 56,4 млн дол. США. Значні обсяги продажу валюти зумовлені перевищенням попиту на неї над пропозицією. Так, суттєві витрати на оборонні потреби, на імпорт товарів та послуг, а також для забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами за витрати громадян із гривневих карток за кордоном перевищували надходження від експорту та від трудових мігрантів», – йдеться в повідомленні.

Водночас НБУ зауважує, що ці витрати частково були компенсовані фінансуванням від міжнародних партнерів.

«Валютні надходження на користь уряду становили 1 660,2 млн дол. США. Зокрема, 583,7 млн євро, що надійшли від Світового банку, та 582,3 млн євро – від Європейського союзу», – вказує регулятор.

За даними Національного банку, міжнародні резерви України, за попередніми даними, станом на 1 травня становили 26,94 млрд доларів, що було на 4% менше показника на початок квітня.