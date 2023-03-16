Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, повідомила у четвер пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, рішення ухвалили «для забезпечення подальшого зниження інфляції, захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення та підтримання курсової стабільності».

Очільник НБУ Андрій Пишний заявив, що потенціал ставки «ще не вичерпаний, як і можливості банківської системи забезпечити відчутніший відгук».

За його словами, з 7 квітня запроваджується тримісячний депозитний сертифікат під облікову ставку з прив’язкою обсягів до динаміки залучення банком депозитів населення від трьох місяців.

«Водночас ми знизимо ставку за депсертифікатами овернайт, щоб збільшити стимули для банків конкурувати за вкладників, а не покладатися виключно на дохідність цього інструменту НБУ. Зараз вона 23%, але з 7 квітня – буде 20%», – зазначив Пишний.

Облікова ставка – один із головних інструментів, за допомогою якого Національний банк встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період.