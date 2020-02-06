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06 лютого 2020, Київ 13:58
Новини | Економіка

НБУ стримує посилення гривні на міжбанку

Будівля Національного банку України

Національний банк України стримує посилення гривні на українському міжбанківському валютному ринку, повідомляють експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

«НБУ виходив неодноразово на ринок, викуповуючи надлишок валюти спочатку у межах 24,60 гривні і нижче, а потім вийшов з купівлею по 24,56 гривні за долар. Продавці бояться подальшого просідання курсу, як тільки НБУ піде з ринку, і поспішають продати валюту, а покупці якраз відчайдушно торгуються й намагаються максимально збити курс», – так фахівці оцінили перебіг торгів станом на 12:00.

За даними Finance.ua, станом на 12:35 котирування міжбанку склали 24 гривні 56–60 копійок.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 24 гривні 58 копійок, це на 22 копійки менше за офіційний курс на 6 січня.

«Фактично два чинники сьогодні впливатимуть на курсоутворення – обсяги продажів валюти великими місцевими гравцями (до «Нафтогазу» періодично приєднувалися аграрії та металурги) і дії Нацбанку щодо виходу чи невиходу на торги з інтервенціями», – відзначали фахівці «Мінфіну» перед початком торгів.

Національний банк України знизив облікову ставку на 2,5% – до 11% з 31 січня 2020 року. «Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання», – заявили в НБУ.

Наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 12 березня

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів. Опосередковано цей параметр впливає і на функціонування валютного ринку, регулюючи приплив валюти від нерезидентів.

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