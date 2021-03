Неандертальці могли зникнути з Європи раніше, ніж вважалося – нове дослідження

Науковці кажуть, що скам’янілості, виявлені в печері у Бельгії, вказують на те, що неандертальці зникли з Європи на тисячі років раніше, ніж вважалося досі.

8 березня вчені заявили, що попереднє радіовуглецеве датування останків з печери шпигунів (Spy Cave) вказувало вік у близько 24 тисячі років тому, але нове тестування відсуває час назад – від 44 200 до 40 600 років тому.

Дослідження, опубліковане в провідному американському журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, здійснила команда науковців із Бельгії, Великобританії та Німеччини.

Тібо Девіз з Оксфордського університету і Університету Екс-Марсель повідомив AFP, що він і його колеги-дослідники розробили новий метод підготовки зразків, який краще усуває забруднюючі речовини.

Експерти кажуть, що більш точне визначення часу зникнення наших «найближчих родичів» – важливий крок на шляху до кращого розуміння їхньої природи і здібностей, а також, що особливо важливо, того, чому вони в кінцевому підсумку вимерли.

«Знайомство з усіма цими бельгійськими зразками було дуже захоплюючим, оскільки вони зіграли важливу роль в розумінні і визначенні неандертальців», – сказав співавтор дослідження Грегорі Абрамс з Археологічного центру вивчення печер (Складіна, Бельгія).

Ще один науковець Том Хаєм з Оксфордського університету заявив, що нові дослідження мають вирішальне значення в археології, бо без точної хронології «ми не можемо бути впевнені в розумінні відносин між неандертальцями і Homo sapiens».