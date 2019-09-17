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17 Вересень 2019, Київ 09:30
Новини | Події

Надзвичайна пожежна небезпека утримається в Україні до кінця тижня – ДСНС

У попередніх повідомленнях рятувальників ішлося, що попередження не стосується Карпат, але нині і в горах зросла небезпека пожеж

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На всій території України впродовж робочого тижня, до 20 вересня включно, утримається пожежна небезпека. Про це попереджає 17 вересня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У попередніх повідомленнях рятувальників ішлося, що попередження не стосується Карпат, але нині і в горах зросла небезпека пожеж.

Рясних дощів в Україні не було вже майже місяць. Впродовж останніх днів температура повітря знизилася до властивих вересню показників, але значних опадів у більшості регіонів України синоптики все ще не чекають.

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