Надзвичайна пожежна небезпека утримається в Україні до кінця тижня – ДСНС

На всій території України впродовж робочого тижня, до 20 вересня включно, утримається пожежна небезпека. Про це попереджає 17 вересня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У попередніх повідомленнях рятувальників ішлося, що попередження не стосується Карпат, але нині і в горах зросла небезпека пожеж.

Рясних дощів в Україні не було вже майже місяць. Впродовж останніх днів температура повітря знизилася до властивих вересню показників, але значних опадів у більшості регіонів України синоптики все ще не чекають.