Нефьодов заявив, що електронна митниця може запрацювати через рік

Електронна митниця в Україні може запрацювати орієнтовно через рік. Про це у Львові заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов під час представлення президентом Володимиром Зеленським голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

«Електронна митниця може почати роботу орієнтовно через рік. Нам потрібен був приблизно рік, щоб запустити систему «Прозорро» і приблизно рік для запуску системи «Прозорро.Продажі». Такі терміни, мені здається, є досить реальними», – зазначив Нефьодов.

Він додав, що для реалізації проекту є фінансування та відповідні фахівці.

5 липня Кабінет міністрів України призначив першого заступника міністра економічного розвитку Максим Нефьодов керівником Державної митної служби.