ДСНС попереджає водіїв про можливі проблеми з рухом через мокрий сніг і дощ в останній день осені

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що погодні умови в останній день осені в Україні можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

«30 листопада в Одеській, вдень і в Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь; на півдні та сході пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий)», – повідомляє ДСНС.

Синоптики також попереджають, що 30 листопада – 1 грудня в більшості областей температура поступово знизиться на 2-5°. Очікується переважно -1-3 вночі та -1+1 вдень.