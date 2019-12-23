На гірських перевалах і окремих ділянках доріг у Західній Україні вводять обмеження руху через негоду

Через погіршення погодних умов Держслужба з надзвичайних ситуацій із посиланням на отримані дані Служби автомобільних доріг повідомила про обмеження руху на окремих автошляхах у Західній Україні.

Згідно з повідомленням, обмеження мають певні часові рамки і стосуються Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Так, на Львівщині з 20-ї години 23 грудня і до 9-ї години 24 грудня очікується тимчасове обмеження руху вантажівок кількома дорогами державного значення – переважно гірської місцевості. Таке ж обмеження – на Прикарпатті – з 2-ї години ночі 24 грудня та на Закарпатті – з 00:00 24 грудня.

Обмеження пояснюють необхідністю «недопущення заторів в русі та оперативного розчищення доріг від снігу».

«Погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону», – попередили в ДСНС.

За прогнозами Укргідрометцентру, 24 грудня на крайньому заході України очікується значний дощ; в Карпатах – мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина; вночі та вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман, видимість 200-500 метрів.