«Укравтодор» не виключає проблем із рухом через негоду, з вечора вантажівки не пускатимуть до Києва

Через погіршення погодних умов в Україні можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, попереджає Держагенція автомобільних доріг «Укравтодор».

«На більшості території країни пориви вітру сягнуть 20 м/с, подекуди пройдуть опади у вигляді мокрого снігу, на дорогах -– ожеледиця, окрім східної частини країни. У Карпатах пориви вітру 25-30 м/с, заметіль, рясний сніг (перший рівень небезпеки - жовтий). Радимо планувати свої поїздки з урахуванням прогнозів синоптиків і бути максимально уважними за кермом, дотримуючись швидкісного режиму й безпечної дистанції», – йдеться в повідомленні.

Також із 17:00 тимчасово обмежать в’їзд великогабаритного транспорту до Києва через негоду, повідомила пресслужба КМДА.

«Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт буде запускатися до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні, крім східних та південно-східних областей, мокрий сніг, на заході з дощем. На дорогах, крім південного сходу, ожеледиця. Вітер усюди, крім сходу, поривчастий 15-20 м/с. Температура від 3° морозу до 2° тепла, на заході країни та Одещині 3-8° тепла. У Києві сніг і сильний вітер, вдень у межах -1.