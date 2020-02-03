ДСНС попереджає: 4-6 лютого в Україні будуть ускладнені погодні умови – другий рівень небезпечності

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що упродовж 4-6 лютого в Україні очікується ускладнення погодних умов, до помаранчевого (другого) рівня небезпечності.

«Вдень 4 лютого на Закарпатті, Прикарпатті значний дощ та мокрий сніг, вночі 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця. 3-4 лютого, внаслідок відлиги та випадання дощу 1-2 лютого, на річках Карпатського регіону продовжиться формування тало-дощового паводку, переважно без загрози негативних наслідків… 3-4 лютого на високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень). 5-6 лютого в центральних областях значний сніг, у східних областях значний сніг з дощем, у південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, в середині тижні очікуються також пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, подекуди – снігові замети.

«Очікувані погодні умови спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства», – попередили у ДСНС.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в лютому 2020 року передбачається 0-3 морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті – 0-3º тепла, що на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень.