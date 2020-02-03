У Києві середня температура у січні на 6,4 градуса перевищила кліматичну норму – метеорологи

У Києві середньомісячна температура у січні склала +0,8 градуса, що на 6,4 градуса перевищує кліматичну норму. Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Цьогорічний січень посів другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року. Найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 5,3 градуса, а найтепліше – 11 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +7,1 градуса. Але метеорологічна зима до столиці так і не завітала, хоча дві третини календарної вже минуло», – мовиться у повідомленні.

Опадів у Києві за місяць випало 21 міліметра, що склало лише 44% кліматичної норми.

«Зважаючи на те, що у цьому році закінчується черговий кліматичний період, який розпочався у січні 1991 року, в обсерваторії обрахували нові кліматичні норми. Отже, нова кліматична норма у Києві температури повітря для січня становить -3,2 градуса, і є вищою за попереднє значення на 2,4 градуса. Стосовно опадів, то нова їх норма становить 37 мм, і є меншою від попереднього значення на 11 мм», – заявили у обсерваторії.

За даними метеорологів, у неділю, 2 лютого, в Києві зафіксовані температурні показники, які відповідають температурі кінця першої декади квітня.