Перші вихідні лютого в Україні будуть теплими – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що найближчі два дні в Україні пануватиме відносно тепла погода з помірними дощами майже по всій території країни.

Денна температура повітря коливатиметься від +5 до +13 градусів.

«1-2 лютого на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», – повідомили в гідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці також зауважує, що у суботу в більшості областей України +5+10 градусів, а в неділю +6+13.

«У Києві початок лютого також буде з періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження… У суботу в Києві потепліє до +6, у неділю до +8 градусів», – повідомила синоптик.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в лютому 2020 року передбачається 0-3 морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті – 0-3º тепла, що на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень.