Метеорологічна зима до Києва досі не прийшла – геофізична обсерваторія

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що метеорологічна зима до Києва досі не завітала.

Метеорологи вирішили порівняти погоду 22 січня 1919-го і 22 січня 2020 року.

«Цьогорічний День соборності, зважаючи на глобальне потепління, є значно теплішим», ніж 101 рік тому, зауважили експерти.

Повідомляється, що 22 січня 1919 року «була типово зимова погода».

«Зокрема, середньодобова температура повітря у цей день склала -5,4 С. Мінімальна температура під ранок опустилась до -6,4 С, дещо тепліше було в полудень, коли максимальна температура підвищилась до -4,2 С. Було тихо, адже максимальна швидкість вітру в цей день не перевищила 2 м/с (7 км/год), випадав невеликий сніг. За даними спостережень гідрологічної станції на Дніпрі був суцільний льодостав», – йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, сьогодні у Києві очікується дощ з мокрим снігом, денна температура 0-5 тепла.