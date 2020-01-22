Рятувальники попереджають про пориви вітру на території України

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру на території України.

«22 січня в Україні пориви вітру 15-20 метрів на секунду (перший рівень небезпечності)», – розповіли рятувальники.

За їхньою класифікацією, перший рівень небезпечності вважається найнижчим.

Укргідрометцентр прогнозує, що на території більшості областей випаде дощ зі снігом. Винятком стануть Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та анексований Росією Крим, де очікується мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла в залежності від регіону.