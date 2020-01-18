Киян закликали менше користуватися власними автомобілями, щоб знизити рівень забруднення повітря

Київська міська державна адміністрація закликала киян менше користуватися власним транспортом, щоб знизити рівень забруднення повітря.

«У зв’язку зі стрімким збільшенням кількості транспортних засобів після закінчення новорічних свят, сухої, практично безвітряної погоди, температурної інверсії, не відбувається вертикальне розсіювання зважених часток і забруднюючих речовин, які накопичуються у приземному шарі атмосфери», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що 16 січня Центральна геофізична обсерваторія зафіксувала перевищення концентрації забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автотранспорту (Бессарабська і Деміївська площі, бульвар Лесі Українки).

«За прогнозами Укргідрометцентру, погодні умови сприяють накопиченню шкідливих часток. Усе зміниться після випадання опадів, посиленням вітру і зниженням температури», – зазначає столична влада.

Киян закликають більше користуватися громадським транспортом, особливо у години пік.

Також мешканцям столиці радять не прогулюватися біля автомагістралей, проводити вологе прибирання у помешканнях та пити більше води.