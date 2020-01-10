ДСНС попереджає про тумани в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про тумани в Україні 10 січня.

«За даними Укргідрометцентру, вранці 10 січня у північних, центральних та південних областях – туман, видимість – 200-500 метрів», – йдеться в повідомленні.

За даними гідрометцентру, 10 січня вночі у західних і східних областях, вдень по Україні, крім півдня і сходу, часом буде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

На дорогах, крім південних і центральних областей, – подекуди ожеледиця. Вітер – переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря, за даними синоптиків, складе вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень – 0-5° тепла, на заході й крайньому півдні країни – до 8° тепла.