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10 січня 2020, Київ 11:25
Новини | Суспільство

ДСНС попереджає про тумани в Україні

За даними Укргідрометцентру, вранці 10 січня у північних, центральних і південних областях буде туман, видимість складе 200-500 метрів

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Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про тумани в Україні 10 січня.

«За даними Укргідрометцентру, вранці 10 січня у північних, центральних та південних областях – туман, видимість – 200-500 метрів», – йдеться в повідомленні.

За даними гідрометцентру, 10 січня вночі у західних і східних областях, вдень по Україні, крім півдня і сходу, часом буде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

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На дорогах, крім південних і центральних областей, – подекуди ожеледиця. Вітер – переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря, за даними синоптиків, складе вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень – 0-5° тепла, на заході й крайньому півдні країни – до 8° тепла.

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