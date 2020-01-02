Грудень у Києві став найтеплішим у XXI столітті і мав 9 рекордів – метеорологи

Цьогорічний грудень виявився у столиці України найтеплішим у XXI столітті й увійде до «літопису погоди» з максимальною температурою, яка вперше перевищила +15°С, повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура грудня у Києві становила +2,7°С, що на 5,0°С вище кліматичної норми. Цьогорічний грудень у XXI столітті став найтеплішим, у ньому було 9 температурних рекордів. Однак рекорд 1960 року не було перевищено. Тоді було загалом на 0,1°С тепліше», – йдеться в повідомленні.

Як заявили метеорологи, завдяки аномально теплому грудню, метеорологічна зима до Києва ще не прийшла.

Найхолодніше, за даними обсерваторії, було 8 грудня, коли мінімальна температура опустилася під ранок до мінус 5,0°С, а найтепліше – 18 грудня, коли максимальна температура піднялась після полудня до +15,2 градусів, що стало рекордним для грудня за 139 років спостережень.

Опадів у Києві за місяць випало 33 мм, що склало 64% кліматичної норми.

Раніше метеорологи також назвали найтепліший (13 серпня) і найхолодніший (9 січня) день 2019 року.

Загалом 2019 рік став найтеплішим за весь період спостережень з 1881-го, наголосили в обсерваторії.