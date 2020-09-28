ДСНС про негоду: у 6 областях є перебої з електрикою, на Херсонщині зірвані дахи будинків, повалені дерева

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через ускладнення напередодні погодних умов (дощ і пориви вітру) спрацювали системи захисту ліній електропередач у шести областях України.

«Знеструмлено 37 населених пунктів у 6 областях, а саме: Чернігівська – 11, Київська – 9, Дніпропетровська – 5, Запорізька – 5, Сумська – 4 та Кіровоградська – 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, у смт Велика Олександрівка Херсонської області з населенням у близько 7 тисяч людей внаслідок ускладнення погодних умов пошкоджено покрівлі 32 приватних житлових будинків, школи та будівлі «Херсонгазу».

«Внаслідок пошкодження труби місцевої газової мережі без газопостачання залишилось 710 абонентів. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС розпиляно та прибрано 31 повалене дерево, 3 електроопори», – розповіли рятувальники.

Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про підвищення рівнів води у річках Карпатського регіону 28 вересня та про пожежну небезпеку у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.