Киян попередили про снігопади, КМДА каже: дорожники готові до негоди

У Київміськадміністрації повідомили, що через прогнозовані у найближчі кілька днів у Києві снігопади комунальні служби перебувають у стані готовності до погіршення погодних умов.

«У Києві погіршуються погодні умови, синоптики прогнозують снігопади у кілька найближчих днів. Нагадую, що у місті працюють пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребую допомоги у ці морозні дні та під час негоди. Також на період погіршення погодних умов діє обмеження на в’їзд у місто великогабаритного транспорту, що дає нам змогу розвантажити дороги, а вранці та ввечері мінімізувати затори», – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що до роботи в посиленому режимі вже готові дорожники.

Для очищення й обробки вулиць загалом є 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки, сказав посадовець.

«Як завжди, у період погіршення погодних умов закликаю містян за можливості не використовувати особистий транспорт, а надавати перевагу громадському. Водіям нагадую, що припарковані автомобілі не мають заважати роботі спецтехніки, аби їх не довелося евакуювати», – зазначив Поворозник.

За даними Укргідрометцентру, завтра у Києві очікується місцями мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.