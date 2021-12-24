ДСНС попереджає про значну небезпеку сходження лавин у Карпатах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну небезпеку сходження лавин найближчими днями у Карпатах.

«За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами і хуртовинами, 24-26 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської, у високогір’ї Закарпатської областей і 26 грудня у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться в повідомленні.

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, 24 грудня на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря складає -11°С, хуртовина, видимість – до 30 метрів.