До Львова на час негоди заборонили в’їзд вантажівок, школам пропонують «дистанційку»

Влада Львова ухвалила рішення з 10 лютого на час негоди не пропускати великогабаритний транспорт у місто, за винятком того, що забезпечує його життєдіяльність. Таке рішення ухвалив міський штаб з оперативного реагування щодо негоди.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, також 11-12 лютого у школах Львова дозволили дистанційне навчання, а роботодавців попросили сприяти віддаленій роботі працівників.

За словами керівниці управління освіти Львова Зоряни Довганик, освітяни опитують батьків, щоб визначити форму навчання на два найближчі дні.

«Навчальні заклади, де більшість дітей на навчання довозять із різних частин міста, найімовірніше, перейдуть на навчання з використанням дистанційних технологій. Тоді як школи, що розташовані в мікрорайонах, де більшість учнів мешкають і можуть пішки дійти до школи, продовжать роботу у звичному режимі. Дитячі дошкільні навчальні заклади працюватимуть у звичному режимі», – повідомила Довганик.

Протягом двох останніх днів у Львові випало понад 120% місячної норми опадів. 11 і 12 лютого, за прогнозами синоптиків, очікують сильний снігопад і зниження температури повітря до -18 градусів. У місті працюють цілодобово два пункти обігріву для безхатченків.