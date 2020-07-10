Рятувальники попередили про загрозу нових паводків на заході України

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в найближчі дні очікується зміна гідрологічної ситуації на низці річок в західних областях України.

«Ввечерi 11-го та впродовж 12-13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1,3 метра над рiвнями 10 липня на 8:00 годину. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. На фонi пiдвищеної водностi на річці Стрв’яж бiля села Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) можливий початковий вихiд води на заплаву», – попередили у ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, 11 липня в більшості західних областей удень грози, в деяких районах град і шквали 15-20 м/с. 12 липня – значні грозові дощі, в Карпатах і Закарпатті сильні дощі.

Наприкінці червня захід України вразили сильні повені, що завдали значних руйнувань і підтоплень.