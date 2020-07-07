На заході України лишаються підтопленими 5 населених пунктів – ДСНС

На заході України станом на ранок 7 липня залишаються підтопленими п’ять населених пунктів у Чернівецькій області. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Негода зруйнувала 202,4 кілометри доріг та 95 мостів.

Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тисячі 565 осіб. Протягом доби відкачано 4 947 метрів кубічних води (з початку робіт – понад 367 тисяч); розчищено 0,4 кілометра русел річок (з початку робіт – 9,738 кілометрів)», – мовиться у повідомленні.

До ліквідації наслідків негоди наразі залучили 181 людину та 89 одиниць техніки, зокрема два гелікоптери.

У червні захід України вразили сильні повені. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що затоплення в західних областях України, спричинені сильними дощами, перевершують масштаб 2008 року.

Уряд виділив на подолання наслідків повені на заході України 672 мільйони гривень.

Пізніше Шмигаль заявив, що на подолання наслідків стихії в західних областях потрібно ще близько двох мільярдів гривень.