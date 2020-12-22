На пообіддя у Карпатах очікується погіршення погоди, від походів у гори радять утриматися

В Укргідрометцентрі повідомили, що у другій половині дня 22 грудня подекуди в Україні погіршиться синоптична ситуація.

«Починаючи із другої половини доби 22 грудня та протягом 23-25 грудня у Карпатах, внаслідок проходження серії фронтів циклонів із Атлантики, очікується значне погіршення погодних умов: сильний вітер (пориви до 16 м/с, на високогір’ї – до 22 м/с), дощ із мокрим снігом, у горах та на високогір'ї мокрий сніг, сніг. На високогір’ї та у горах очікується: 22-23 грудня – утворення снігового покриву висотою до 15 см (здебільшого схід Закарпаття, Івано-Франківська обл.) 24 грудня – у зв’язку із позитивноютемпературою повітря та дощами, сніговий покрив суттєво зменшиться та практично повністю зтане. 25 грудня – внаслідок поновлення опадів у вигляді мокрого снігу та снігу, на високогір'ї повторно утвориться сніговий покрив висотою до 10 см», – повідомили у відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Синоптики радять утриматись від походів у гори та на високогір’я.

Повідомляється також, що завтра у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях, в наступні дві доби по всій країні часом мокрий сніг та дощ, подекуди, крім півдня, ожеледь, на дорогах ожеледиця, 24 грудня на Правобережжі туман. Температура завтра у східних, Сумській і Полтавській областях вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у західних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; протягом 24-25 грудня в Україні підвищення температури на 2-5°.

Вночі та вранці 23 грудня в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях І рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю.

У ДСНС попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.