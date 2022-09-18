Місто Буринь на Сумщині частково без світла через негоду, є пошкоджені будинки – влада

Через негоду у місті Буринь Сумської області сталися пошкодження житлових будинків та виникли перебої з електроенергією, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сумщина, Буринь. Надзвичайні погодні умови. Зруйновано будинки та зірвані дахи. Чимало руйнувань у домогосподарствах, повалені дерева. Частина громади залишилася без електроенергії», – написав Живицький у Telegram.

За його словами, працюють рятувальники, вирішується питання про евакуацію місцевих жителів.

Прикордонна з РФ Сумщина фактично щодня зазнає руйнувань через російські обстріли.