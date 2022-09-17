Російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини – МВС

Російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Про це повідомили 17 вересня в МВС України.

«Під вогнем російських окупантів опинилися Краснопільська, Середино-Будська та Хотінська громади Сумщини і Семенівська громада Чернігівщини. Із боку російського населеного пункту Старосєльє ворог обстріляв територію Краснопільської громади з мінометів. На території Середино-Будської громади пролунало 12 артилерійських вибухів. Противник гатив із району населеного пункту зернове, – йдеться у повідомлені», – йдеться у повідомлені.

Крім того, зазначають у відомстві, вибух артилерійського снаряду зафіксували на території Семенівської громади – вогонь російські військові вели з боку населеного пункту Скачок.

«З боку російського населеного пункту Єлізавєтовка ворог накрив вогнем зі ствольної артилерії прикордоння Хотінської громади – пролунало близько десятка вибухів. Артилерійський обстріл загарбники супроводжували стрільбою з великокаліберних кулеметів», – додали правоохоронці.

Утім, інших подробиць в МВС не наводять.

Чернігівщина межує з Гомельською областю Білорусі і з Брянською областю РФ.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською.

Раніше в Генштабі постійно повідомляли про російські обстріли Чернігівської та Сумської областей.

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