Російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини – МВС

Російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Про це повідомили 17 вересня в МВС України.
«Під вогнем російських окупантів опинилися Краснопільська, Середино-Будська та Хотінська громади Сумщини і Семенівська громада Чернігівщини. Із боку російського населеного пункту Старосєльє ворог обстріляв територію Краснопільської громади з мінометів. На території Середино-Будської громади пролунало 12 артилерійських вибухів. Противник гатив із району населеного пункту зернове, – йдеться у повідомлені», – йдеться у повідомлені.
Крім того, зазначають у відомстві, вибух артилерійського снаряду зафіксували на території Семенівської громади – вогонь російські військові вели з боку населеного пункту Скачок.
«З боку російського населеного пункту Єлізавєтовка ворог накрив вогнем зі ствольної артилерії прикордоння Хотінської громади – пролунало близько десятка вибухів. Артилерійський обстріл загарбники супроводжували стрільбою з великокаліберних кулеметів», – додали правоохоронці.
Утім, інших подробиць в МВС не наводять.
Чернігівщина межує з Гомельською областю Білорусі і з Брянською областю РФ.
Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською.
Раніше в Генштабі постійно повідомляли про російські обстріли Чернігівської та Сумської областей.
Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.
Утім, останнім часом Росія посилила свої ракетні атаки по об’єктах цивільної критичної інфраструктури. Минулого тижня внаслідок російських ударів Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька області на деякий час залишилися без світла.
Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності прогресу в наданні Україні систем ППО.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 15 серпня верифікувало 5514 випадків загибелі та 7698 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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