В Укргідрометцентрі жителів південних регіонів попереджають про град і пожежну небезпеку 26 серпня.

«26 серпня вдень в центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 26 серпня в Луганській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Інформації про небезпечні гідрологічні явища немає.

Раніше синоптики попереджали, що сьогодні в Україні пануватиме переважно прохолодна, за винятком південних регіонів, дощова погода.