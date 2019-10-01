В Україні через негоду знеструмлені понад 100 населених пунктів

У ніч з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у п'яти областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цими даними, найбільше від стихії потерпіла Львівська область, де без електрики залишилися 55 сіл і містечок. У Тернопільській області знеструмлені 18 населених пунктів, у Волинській – 12, у Київській – 9 та Житомирській – 8.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

30 вересня рятувальники попереджали про погіршення погодних умов на території України, зокрема, пориви вітру 15–20 м/с та грози 1 жовтня.