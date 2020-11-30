У кількох областях через негоду водіям знадобилася допомога рятувальників – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що за минулу і поточну добу через ускладнення погодних умов у низці регіонів України водіям знадобилася допомога рятувальників на дорогах.

Згідно з повідомленням, підрозділи ДСНС напередодні відбуксирували карету швидкої допомоги у Шостці на Сумщині, вивільнили з кюветів два легкові автомобілі у Луцькому та Ковельському районах Волині, допомогли водію вантажівки на Кіровоградщині.

«30 листопада на Рівненщині, у Сарненському районі, відділення рятувальників на спецавтомобілі САРМ-С «VW Crafter» допомогли бригаді швидкої медичної допомоги потрапити до породіллі, прибравши дерево, що впало на проїжджу частину. Окрім «швидкої» увесь заблокований транспорт зміг продовжити рух далі. А вже вранці на Дніпропетровщині рятувальники надавали допомогу водієві шкільного автобусу, що застряг біля смт Кринички», – розповіли в ДСНС.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій звернулися до водіїв із проханням бути уважними та обережні на дорогах, особливо під час ускладнення погодних умов.

«Керуючи транспортними засобами за складних погодних умов, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортними засобами; враховуйте особливості та стан транспортного засобу, а також дорожнього покриття; уникайте будь-яких ризикованих маневрів; по можливості краще перенесіть поїздку на світлу пору доби; підготуйте свій автомобіль до зими. Обов’язково необхідно змінити літню гуму на зимову», – звернулися в ДСНС.

Напередодні у ДСНС попереджали водіїв про можливі проблеми з рухом через мокрий сніг і дощ. Синоптики прогнозують, що в більшості областей 1 грудня очікується переважно -1-3 вночі та -1+1 вдень.