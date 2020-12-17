Понад 20 населених пунктів на Чернігівщині знеструмлені негодою – ДСНС

Внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 22 населених пункти у Чернігівській області, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

«До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС з посиланням на Службу автомобільних доріг, транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечене, обмежень руху немає.

За даними Укргідрометцентру, 17-19 грудня в більшості областей України без істотних опадів, лише 19 грудня на північному сході країни місцями невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці на Правобережжі місцями туман, на дорогах північно-східних областей подекуди ожеледиця. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень на крайньому півдні та заході країни 3-6° тепла).