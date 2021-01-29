Понад 180 населених пунктів залишаються знеструмленими через негоду – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через негоду в Україні залишаються знеструмленими понад 180 населених пунктів у кількох областях.

«За інформацією Укренерго, залишаються знеструмленими 182 населених пункти у 4 областях, а саме: Одеська – 100, Миколаївська – 78, Кіровоградська – 3 та Дніпропетровська – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, – повідомили у ДСНС.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає, залишається обмеженим рух та трасах М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса – Кучурган.

У Миколаївській області обмежено рух вантажівок та автобусів на трасі М-13 Кропивницький-Платонове, на Київщині є обмеження «на проблемних ділянках» траси М-05 Київ-Одеса.

За даними синоптиків, найближчої ночі на Закарпатті, Прикарпатті, у східних та Запорізькій областях, а вдень на решті території країни сніг, на Закарпатті, у південних, східних та більшості центральних областей сніг з дощем. На дорогах, крім південно-східних областей, ожеледиця. У східних областях, Приазов’ї, вдень і в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у східних та південних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

На Київщині вночі без опадів, вдень сніг. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі 6-10° морозу, вдень 0-2° морозу.