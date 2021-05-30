Через негоду в Україні знеструмлені 34 населених пункти в 3 областях – ДСНС

Через негоду (пориви вітру і грозу) без електроенергії в Україні залишилися 34 населених пункти у трьох областях, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 34 населених пункти в 3 областях, а саме Дніпропетровська – 17, Запорізька – 10 і Донецька – 7», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, бригади обленерго проводять ремонтні роботи.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні вдень у більшості областей дощі (на заході протягом доби місцями значні опади). Вітер північний, на півдні та сході країни західний, 7-12 м/с. Температура вдень 15-20°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 21-26°.

У Києві помірний дощ, температура 15-17°.

Крім того, 30 травня у більшості районів Донецької, Луганської та Запорізької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.