Заступника міністра Уруського звільнено через «неприпустиму поведінку» – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у четвер на позачерговому засіданні уряду ухвалене рішення про звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

«Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання звільнення заступника міністра. Посада в Кабінеті міністрів України – це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною», – повідомив Шмигаль у Telegram.

У свою чергу, профільний міністр, чий заступник звільнений, – Олег Уруський – у фейсбуці написав, що вчинок Немілостівого є «неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу».

«Нещодавно із заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталієм Немілостівим сталася жахлива подія, яка пов’язана із кричущим порушенням ним правил дорожнього руху та неналежною поведінкою з представниками Національної поліції України... Вважаю, що така безвідповідальна поведінка з боку Віталія Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра», – підтвердив Уруський.

Сам Немілостівий поки ситуацію публічно не коментував.

Віталій Немілостівий став заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості в серпні 2020 року. Відомство очолює Олег Уруський.

Раніше у мережі з’явилося відео, на якому людина, схожа на Віталія Немілостівого, у стані, як напідпитку, була затримана патрульними.