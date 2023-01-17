У Непалі шукають двох зниклих пасажирів літака, через катастрофу якого загинули щонайменше 70 людей

У Непалі тривають пошуки двох людей, що зникли внаслідок авіакатастрофи, в якій загинули щонайменше 70 людей.

Як повідомляє агентство Reuters, рятувальники під час пошуків 17 січня застосували безпілотники і спустилися в ущелину глибиною 200 метрів у західному Непалі.

Авіакатастрофу, що сталася 15 січня, вважають найбільшою в країні за 30 років. Відомо, що на борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines було 68 пасажирів та чотири члени екіпажу. Літак прямував зі столиці Катманду в Покхару і впав в ущелину під час заходу на посадку.

16 січня на місці катастрофи виявили бортові самописці.