Через сильні зливи в Непалі загинули щонайменше 42 людей

Зсуви та повені, спричинені сильними зливами в Непалі, забрали життя щонайменше 42 людей, повідомляє місцева влада.



«Наразі 42 особи загинули внаслідок стихійних лих, спричинених дощами, а п’ятеро зникли безвісти», – повідомила AFP Шанті Махат, речниця Національного управління зі зменшення ризику стихійних лих та управління ними Непалу.



Як пише агенція Reuters з посиланням на речника Збройних поліцейських сил Калідаса Дхаубоджі, 35 людей загинули внаслідок окремих зсувів в окрузі Ілам на сході, що межує з Індією, ще дев’ять людей зникли безвісти після того, як їх змила повінь, а ще троє загинули внаслідок ударів блискавки в інших частинах Непалу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у східноіндійському гірському регіоні Дарджилінг у Західній Бенгалії, щонайменше семеро людей загинули внаслідок зсувів, що сталися після сильних дощів.

Кілька автомагістралей були заблоковані зсувами та змиті повенями, внаслідок чого сотні пасажирів залишилися в скрутному становищі, повідомила влада.



У Катманду, оточеному горами, кілька річок затопили дороги та багато будинків, відрізавши столицю з храмами від решти країни дорогами.

Повені та зсуви стаються в Непалі майже щороку в сезон мусонів. Проте впродовж останніх років їхній масштаб зріс. Науковці пов’язують це з глобальним потеплінням, через яке Світовий океан інтенсивніше випаровує воду, повітря стає вологішим, кількість опадів збільшується.