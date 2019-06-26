Брейк-данс і скелелазіння увійдуть в програму Олімпійських Ігор в Парижі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) попередньо включив в програму літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі змагання з брейк-дансу, серфінгу, скелелазіння і скейтбордингу. Про це повідомляється на сайті МОК.

На думку президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, ці види спорту повністю відповідають програмі розвитку олімпійського руху. «Вони більш гендерно-збалансовані, більш міські і дозволяють підтримувати зв’язок з молодим поколінням», – вважає глава МОК.

Остаточне рішення щодо включення цих видів спорту в програму Олімпіади мають прийняти у грудні 2020 року. Втім, очікується, що скейтбординг, скелелазіння і серфінг з'являться вже на літніх Олімпійських іграх в Токіо наступного року.