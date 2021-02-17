Проєкт постанови про перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк внесли в Раду

Проєкт постанови про перейменування селища Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк внесли до Верховної Ради, свідчать дані на сайті парламенту.

Ініціаторами документу стали народні депутати фракції «Слуга народу» Андрій Клочко і Віталій Безгін, а також депутат фракції «Голос» Роман Лозинський.

У поданні до проєкту постанови вказано, що громада селища ініціювала повернення йому історичної назви – Нью-Йорк, і це рішення підтримав профільний комітет парламенту.

«Український інститут національної пам’яті відзначає, що повернення історичної назви «Нью-Йорк» селищу міського типу Новгородське… заслуговує на всебічну підтримку, оскільки воно ґрунтується на положенні статті 5 закону «Про географічні назви», відповідно до якої перейменування географічних об’єктів здійснюється, зокрема, у випадку «необхідності повернення окремим географічним об’єктам їхніх історичних назв». Також, Інститут вказує на те, що перейменування президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року смт. Нью-Йорк на смт. Новгородське було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії», – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Коли саме парламент розгляне це питання – наразі невідомо.