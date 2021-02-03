Селище на Донеччині перейменують на Нью-Йорк – комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав рішення перейменувати селище Новгородське на Донеччині та повернути йому історичну назву – Нью Йорк. Про це повідомив у фейсбуці перший заступник голови комітету, народний депутат від «Голосу» Роман Лозинський.

«Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування ухвалив рішення перейменувати смт Новгородське на Донеччині та повернути історичну назву Нью-Йорк, яку совєцька влада забрала в 1951-му. Вітаю, Український Нью-Йорк на Донеччині!», – написав Лозинський.

Під час засідання комітету зазначили, що подання про перейменування подала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

За це рішення проголосували 18 депутатів, ніхто не виступив проти. Комітет рекомендував Верховній Раді перейменувати селище. Коли парламент розгляне це питання – наразі невідомо.